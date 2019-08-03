0553 313 94 23

Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 03:11
Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu.


Kaza, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde bulunan Yazlık Kavşağında meydana geldi. Sürücü ismi ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil kavşakta bulunan kanala uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


Şans eseri yaralananın olmadığı kazada otomobilde hasar meydana geldi. Kavşakta bulunan kanala uçan aracıgören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Otomobil çekici yardımıyla kurtarılırken, kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 03:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alexander Sörloth Trabzon’da çoşkuyla karşılandı
    1. Alexander Sörloth Trabzon’da çoşkuyla..
    2. Ziynet eşyası ve parasının çalındığını..
    3. Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu
    4. Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal!..
    5. TEM Otoyolunda kaza: 2 yaralı
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Türkiye, BMGK'de YPG/PKK'nın..
    8. Fabien Farnolle: Erdoğan'a teşekkür..
    9. Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş..
    10. Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    11. Çarpıcı iddia: Yeni partinin..
    12. Doğu Perinçek: Yeni bir döneme giriyoruz
    13. Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat..
    14. İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı
    15. Erzincan'da elektrik akımına kapılan..
    16. "Trump Afganistan'daki ABD askerlerini..
    17. Musa Eroğlu Büyükçekmece’de..
    18. Çin ticaret konusunda ABD ile..
    19. Otomobil ile ambulans çarpıştı: 7..
    20. S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
    21. Suudi kadınlara refakatsız seyehat
    22. "Türkiye yeni bir döneme girmektedir"
    23. Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak..
    24. Cumhurbaşkanlığı: Çağ dışı olarak..
    25. Otomobiller kavşakta çarpıştı: 1’i..
    26. Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti..
    27. Burak Yılmaz'a kötü haber!
    28. Elazığ’da orman yangını
    29. Elazığ’da pikap ile hafif ticari araç..
    30. Kümeste elektrik akımına kapılan genç..
    NATO'dan S-400 açıklaması! Türkiye'nin satın aldığı...
    NATO'dan S-400 açıklaması! Türkiye'nin satın aldığı...
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    HDP'den PKK sözcülüğü: SİHA kullanmayın, Pençe Harekatı'nı sonlandırın
    HDP'den PKK sözcülüğü: SİHA kullanmayın, Pençe Harekatı'nı sonlandırın

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Başkan Erdoğan onayladı! 2022-2024 dönem başkanlığı Türkiye’nin
    Türkiye, Rusya ve İran uzlaştı! Dünyaya çağrıda bulundular
    Türkiye, Rusya ve İran uzlaştı! Dünyaya çağrıda bulundular