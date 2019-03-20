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Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan bir otomobil evin bahçesine uçtu.

20 Mart 2019 Çarşamba 20:41
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan bir otomobil evin bahçesine uçtu. Araçtakiler olay yerinden kaçarken, bahçede kimsenin olmaması olası faciayı önledi.


Kaza, Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde meydana geldi. 42 V 0708 plakalı otomobil iddiaya göre kuzey çevre yolunda seyrederken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine girdi. Otomobilde bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen 4 kişi kaza yerinden kaçarken, evin bahçesi ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Kaza anında evin bahçesinde kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Olay yerine gelen çekici ile kazalı otomobil evin bahçesinden çıkarılarak otoparka götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 20:41
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