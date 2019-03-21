Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi: 1 ölü Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, savrularak yol kenarındaki elektrik direğine adeta sarıldı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, savrularak yol kenarındaki elektrik direğine adeta sarıldı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.



Kaza gece 23.50 civarında Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Onur Çenge idaresindeki 41 AAZ 285, Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Direğe adeta sarılan otomobilde sürücü ise araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Onur Çenge’nin sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan ceset, savcı incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırıldı.



Kazada direğe yapışarak hurdaya dönen araç ise güçlükle bulunduğu yerden alınarak çekici ile otoparka çekildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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