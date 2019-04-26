Kontrolden çıkan otomobil dere yatağını düştü Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağını düştü, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağını düştü, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pehlivanlar Mahallesi Yalı Caddesi’nde Tanju Çağın (48) idaresindeki 67 ZH 611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki korkuluklara çarpıp dere yatağına düştü. Olayı görenler polisi ve 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

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