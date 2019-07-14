Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: 1 yaralı İnegöl’de kontrolden çıkan minibüsün tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

İnegöl’de kontrolden çıkan minibüsün tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesi Yenice Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinde seyir halinde olan Halil İbrahim A. (26) kontrolündeki 16 ADH 293 plakalı minibüs, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan minibüs boş tarlaya uçtu. Kaza sonucu sürücü Halil İbrahim A. yaralanırken, kazaya yol açtığı iddia edilen otomobil ise kaçtı. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Halil İbrahim A.’yı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonucu tarlaya uçan minibüs çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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