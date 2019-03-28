Kontrolden çıkan midibüs, yol kenarındaki kayalık alana yan yattı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu’nda üniversite personellerini taşıyan midibüsün yol kenarındaki kayalık alana yan yatması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, araçta bulunanlar büyük panik yaşadı.

Kaza, Körfez ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikameti Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem G. idaresindeki 41 P 5079 plakalı Kocaeli Üniversitesi personelini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Midibüs, yol kenarında bulunan kayaların üzerine yan yatarak durabildi. Kazada, sürücü Ekrem G. yaralanırken, araçta bulunan üniversite personelleri büyük panik yaşadı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisindeki yaralı sürücü ve yolcular, dışarı çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü Ekrem G., hastaneye kaldırıldı. Araçtan ekipler tarafından çıkartılan üniversite personelleri ise uzun süre boyunca olayın şokunu üzerinden atamadılar. Olay anını anlatan araçtaki yolcular kazanın sürücünün fenalaşarak kontrolü kaybetmesi sonucunda meydana geldiğini iddia etti. Kazada maddi hasar oluşan midibüs, çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.