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Kontrolden çıkan kamyonet dereye düştü

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:26
Kontrolden çıkan kamyonet dereye düştü

YALOVA (AA) - Yalova'nın Termal ilçesinde trafiğe kapalı alanda kontrolden çıkan araç dereye düştü.

Alınan bilgiye göre, Ömer A, ehliyet kursuna giden eşine araç kullanmayı öğretmek istedi. Kadın sürücü adayının kullandığı 34 AAH 0067 plakalı kamyonet, yaklaşık 4 metre yükseklikten dereye düşerek ters döndü.

Ömer A, eşi ve araçtaki iki kız çocuğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan 4 kişi, olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Araç dereden vinç yardımıyla çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:26
  1. trafik kazası
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