Kontrolden çıkan cip istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Ordu’da kontrolden çıkan cipin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ordu’da kontrolden çıkan cipin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İkram Kaya idaresindeki 52 AAB 411 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, istinat duvarına çarptı. Takla atan cipte yolcu olarak bulunan Kafiye Kaya ile Fatma Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak Raif D. ile Yıldız D. ve sürücü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, araçta bulunanların hastaneden döndükleri öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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