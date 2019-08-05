Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde kontrolden çıkan 34-BTD-406 plakalı araç karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Çınarcık ilçesinden Teşvikiye yönüne giden Y.Ş (32) idaresindeki 34-BDT-406 plakalı araç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bu esnada karşı yönden gelen S.M (28) idaresindeki 34-EP-9576 plakalı jeep ise yolun ortasına doğru savrulan aracı görerek frene bassa da durmayarak kayan araca çarptı. Kazada otomobili kullanan Y.Ş adlı bayan sürücü yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralı sürücü tedavi altına alındı. Yol kaza nedeniyle bir süreliğine tek şeride düştü. Çekici ile araçların kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Kaza ile ilgili tahkikat ise devam ediyor.