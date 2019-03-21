Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kontrolden çıkan aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde kontrolden çıkan aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pazarcık ilçesi Bölükçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Narlı istikametinden Pazarcık istikametine giden Ali Yurdakul’un kullandığı araç kontörden çıkarak tarlaya uçtu. Kazayı gören çevredeki sürücüler yaralı sürücü Ali Yurdakul’un yardımına koştu. Diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan Yurdakul’a 112 Sağlık Ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptı ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Yurdakul’un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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