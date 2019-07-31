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Kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı

Bilecik’te kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:58
Kontrolden çıkan araç devrildi: 2 yaralı

Bilecik’te kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Bozüyük istikametine giden Esra İ. yönetimindeki 26 AT 632 plakalı hafif ticari araç, Akasya Altı mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı ardından savrularak yol kenarına devrildi. Devrilen araçta sürücü Esra İ. ve araçta yolcu olarak bulunan Yasemin O. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:58
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