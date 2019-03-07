0553 313 94 23

Kontrol için durdurulan kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da güvenlik güçlerince durdurulan kamyona arkadan çarpan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

07 Mart 2019 Perşembe 11:24
Kontrol için durdurulan kamyona otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yol kontrolü yapan güvenlik güçlerinin durdurduğu kamyona arkadan çarpan otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın köyü yakınlarında yol kontrolü yapan güvenlik güçleri, şüphe üzerine Selahattin Yekbeş (39) idaresindeki 43 AAC 810 plakalı kamyonu durdurdu.

Sami E'nin (21) kullandığı 03 DK 810 plakalı otomobil, kamyona arkadan çarptı.

Otomobilde bulunan Veli E. (53) kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Sami E. ile aynı araçtaki Havva E, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Veli E'nin cenazesi, incelemenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Sami E'nin ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:24
  1. Afyonkarahisar
  2. ehliyetsiz sürücü
  3. Şuhut
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    1. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    2. Alanya’da jandarmadan öğrencilere..
    3. Konya’da çocukların fener alayı..
    4. Çocuk işçiliği ile mücadele toplantısı..
    5. Kahire'nin batısında 7 militan öldürüldü
    6. Kılıçdaroğlu: "Muhtarlar bu toplumun..
    7. "Garanti ile Geleceği Kodla"..
    8. Cizre’de üstyapı çalışmaları devam..
    9. "Vapurdan Tramvaya ücretsiz aktarma"..
    10. AUSDER zirvesinden Kocaeli ödülle döndü
    11. Şimdi Bursa ve Gaziantep zamanı
    12. Şehzadeler’den amatör spora 151 bin..
    13. Çorlu’da Kablo Teknolojileri..
    14. Osmangazi’de aşıklar gecesi
    15. MSÜ başvurularında ikinci şans
    16. Antalya'daki yerleşik yabancılar..
    17. Tercan Belediyesi son meclis..
    18. Genç, Trabzon’dan rekor oy bekliyor
    19. FÜ ile İŞKUR arasında iş birliği..
    20. MTDF Başkanı Öter’den 8 mart açıklaması
    21. Yaşadıklarımızın hikmeti nedir?
    22. MESO’dan kadın üyelere hediye yağmuru
    23. Antalya turizm sektörü Berlin’e..
    24. Bylock kullanan karı koca FETÖ’den..
    25. Zekeriya Öz'ü aklayan eski Yargıtay..
    26. Arabulucu Türkiye
    27. Kader mahkûmlarını yeniden topluma..
    28. Milletvekili Fırat 8 Mart Kadınlar..
    29. Süper Lig’de 25. hafta hakemleri..
    30. Japonya’dan örnek aldılar, Kaz Gölü..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!