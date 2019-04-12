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Kontrol edemediği kaslarına rağmen Fethi Sekin’i çiziyor

İzmir’de parkinson hastası 59 yaşındaki Hamdi Erdoğan, kaslarını kontrol edememesine rağmen, kentin dört bir yanındaki trafolara, duvarlara kahraman polis memuru Fethi Sekin’in resmini yaptı.

12 Nisan 2019 Cuma 10:02
Kontrol edemediği kaslarına rağmen Fethi Sekin’i çiziyor

İzmir’de parkinson hastası 59 yaşındaki Hamdi Erdoğan, kaslarını kontrol edememesine rağmen, kentin dört bir yanındaki trafolara, duvarlara kahraman polis memuru Fethi Sekin’in resmini yaptı.


İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017 tarihinde teröristler tarafından, bombalı otomobil ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıyı canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin’in kahramanlığı gönüllerde yer etti. İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan emekli işçi Hamdi Erdoğan, parkinson hastalığı nedeniyle kaslarını kontrol edemese de yıllardır bu durumu resim yaparak önlemeye çalıştı. 18 yaşından beri resim yapan Erdoğan, kahraman polis memuru Fethi Sekin’in şehit olduğu günden beri her yere onu çizmeye başladı. İzmir’in Bornova ilçesinde boş gördüğü duvar ve trafolara Fethi Sekin’in resmeden Hamdi Erdoğan, bugüne kadar kahraman polisin 13 tane resmini çizdi.



Fethi Sekin’in 13 tane resmini çizdi


18 seneden beri parkinson hastası olan ve kendisini resim çizerek tedavi ettiğini dile getiren Erdoğan, “40-50 yıldan beri resim çiziyorum. Kendimi resim çizerek rehabilite ediyorum. Trafoları resimsiz ve boş görünce kendimi rehabilite etmek için resim yapıyorum. Toplum tarafından hoş karşılanınca bu işi yapmaya devam ettim, kimseden tepki almıyorum. Herkes güzel tepki gösteriyorlar bende halkın sevdiği şeyleri yapıyorum. Bugüne kadar Fethi Sekin’in 13 tane resmini çizdim. Türk bayraklı ve Atatürk resmi de çizdim. Kimisi beğenildi kimisi beğenilmedi kimisi belediye tarafından silindi ama yılmadım hep çizdim” ifadelerini kullandı.



“Fethi Sekin tarihe geçmeli, ben de resimleriyle tarihe geçiyorum”


Daha önce şehit polis Fetih Sekin ile tanıştığını söyleyen Erdoğan , “Fethi Sekin İzmir’in gururu. Daha önce şehit polisimizle tanışmıştık Adliye de işimiz vardı arabayla gitmiştik. Bize ‘İnşallah buraya park etmezsiniz’ demişti. Şehit olduğunu duyunca çok üzüldüm. Fethi Sekin bir kahraman, kahramanın resmi çizilmez mi? Tarihe geçmeli bence. Ben de bu şekilde, resimlerini yaparak tarihe geçiriyorum” diye konuştu.



“Borçlarımdan dolayı 4 kutu ilaç eksiğim var”


Parkinson rahatsızlığının kendisini zorladığını ancak ilaç alarak resimleri çizmeye çalıştığını dile getiren Erdoğan, borcundan dolayı ilaç sıkıntısı çektiğini söyledi. Erdoğan, “Boyaları kendi maaşımdan karşılıyorum. Gerçi yardımda bulunan arkadaşlar da oluyor ama çoğunlukla kendi maaşımdan veriyorum. Kötü alışkanlığım yok, paramı boyaya veriyorum. İlaç sıkıntım var. İlaç içmediğim zaman kötüleşiyorum. Resmi bitirmek için kendi kendimi yiyorum, bitmediği zaman rahatsız oluyorum. Bunu yapmamak için de ilaç içiyorum. Fazladan 4 kutu ilaç açığım var, bir türlü tamamlayamıyorum. Eczaneye de borcum var, boyacıya da borcum var. Tek sıkıntım o, başka bir sıkıntım yok” ifadelerini kullandı.


Hamdi Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’inde resmini çizmek istediğini sözlerine ekleyerek, daha önce Rus ressamların Fatih Sultan’ı resmettiğini bir Türk olarak kendisinin de onu çizmeyi çok istediğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 10:02
  1. doğa

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