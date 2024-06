Kontrol altına alan o: Kabızlık ve hazımsızlığa günde 46 tane yiyenin bağırsaklarını çalıştıran çerez! Faydaları dolu

Bağırsak sağlığı için, mikrobiyomun sağlığını destekleyen kısa zincirli bir yağ asidi olan bütirat çok önemlidir.

Sabah gazetesinin haberine göre, Dr. Alice Creedon'a göre, bağırsaklarda üretilen bütirat, akciğerler, beyin, karaciğer ve diğer vücudun diğer kısımlarının sağlığını iyileştirmek için kan dolaşımına dahil edilir.

Yapılan araştırmaya göre, günlük bir avuç badem tüketimi bütirat üretimini destekler. Dr. Creedon'a göre, günde ortalama 56 gram, yani 46 tane badem tüketebilirsiniz.

Bakterilerin ve diğer mikropların kanınıza girmesini engellemek için butirat bağırsak bariyetini destekler.

Beslenme Uzmanı Allison Tallman, bütiratın iltihaplanmayı, irritabl bağırsak sendromu gibi sorunları yönetmeyi ve şişkinlik gibi sindirim sistemi sorunlarını azaltmaya yardımcı olduğunu söylüyor.

Bu nedenle, bademlerde olduğu gibi beslenme sistemindeki lif miktarının artması, bağırsak sağlığı üzerinde etkisi olan bütirat düzeylerini artırıyor.

Badem, bir porsiyonda 4 gram lif, 13 gram 'iyi' doymamış yağ, 1 gram doymuş yağ ve günlük %50 E vitamini değeri gibi çeşitli besinler yönünden oldukça zengindir ve diyetimize kolayca dahil edilebilir.

Çalışmaya 87 sağlıklı yetişkin (18-45 yaş) katıldı.

Günde en az iki kez düzenli olarak atıştırmalık yediklerini ve önerilen günlük 22 gramdan fazla yağ içeren orta veya yüksek yağlı bir beslenme programına uymadıklarını belirttiler.

Araştırmayı yürütmek için araştırmacılar katılımcılarını üç gruba ayırdı. Bu gruplar, alışılmış atıştırmalıklarını değiştirdikleri yiyeceklere göre farklılaştırıldı.

Bir grup, günde iki porsiyon 28 gram tam badem yediğinde, diğer grup günde iki porsiyon 28 gram öğütülmüş badem yediğinde farklılık gösterdi. Son kontrol grubu, bademle aynı miktarda enerji sağlayan kekler yedi. Deneme dört hafta sürdü.

Denemenin sonunda araştırmacılar, kontrol grubuna kıyasla badem gruplarının dışkı maddelerinde önemli ölçüde daha yüksek bütirat seviyelerine sahip olduğunu keşfettiler. Gram başına 18,2 mikromol yerine 24,1 mikromol oldu.



Bağırsak semptomları, bağırsak geçiş süresi (gıdaların sindirim sisteminden geçmesi için geçen süre) veya dışkı kıvamında gruplar arasında belirgin bir fark yoktu.

Ek olarak, her üç grupta da bağırsak mikrobiyotasında filum veya çeşitlilik açısından önemli bir fark olmaksızın aynı miktarda fekal bifidobakteri vardı.

Çalışma, bütirat üretimi ile öğütülmüş veya bütün badem yeme arasındaki farklılıkları inceledi. Bütün badem yiyen insanlar, öğütülmüş badem yiyenlerden 1.5 daha fazla bağırsak hareketi yaptı.

Dr. Creedon, öğütülmüş bademlerin kalın bağırsağa ulaşan yağ miktarı nedeniyle her bademden farklı olduğunu söyledi. Bademleri tamamen tükettiğimizde sindirim sistemimizden çıkan yağların çoğu kolona ulaşır. Öğütülmüş bademlerdeki yağların çoğu üst (gastrointestinal) kanalda sindirilir.

Dr. Creedon'a göre, badem yiyen herkesin kalın bağırsağındaki artan yağ, dışkı geçişini kolaylaştırmaya ve dışkı ağırlığını artırmaya yardımcı olabilir. Bu etkilerin her ikisi de bu insanlarda dışkı sıklığını artırma potansiyeline sahiptir. Yağın dışkı sıklığı üzerindeki etkisini inceleyen az sayıda çalışma vardır. Sonuç olarak, bu sonuçlar gelecekteki denemelerde daha fazla çalışmaya yol açacaktır.