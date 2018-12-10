0553 313 94 23

Konteynerin yandığını görenler, polise haber verdi! İçinden bakın neler çıktı

Sivas'ta resmi bir kuruma ait olduğu değerlendirilen belgeler, çöp konteynerinde yakılmak istendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ihbar etti.

10 Aralık 2018 Pazartesi 06:32
Konteynerin yandığını görenler, polise haber verdi! İçinden bakın neler çıktı

Alınan bilgiye göre, Gökçebostan Mahallesi Dostlar Sokak üzerinde bir çöp konteynerinin yandığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polisler çöpte yanan klasörleri kurtararak konteyner dışına çıkarttı.  Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele  Şubesi ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler  inceledikleri klasörler içerisindeki belgeleri delil torbasına koyarak Emniyet  Müdürlüğüne götürdü. Belgelerin Sivas'taki resmi bir kuruma ait olduğu  değerlendiriliyor.

Polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yanan çöp  konteyneri itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 06:32
  1. Sivas
  2. sivas
  3. yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan'da gücünü pekiştiren isim: Paşinyan
    1. Ermenistan'da gücünü pekiştiren isim:..
    2. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    3. İZBAN'dan grev öncesi açıklama
    4. Ermenistan'daki seçimin galibi..
    5. ABD'li isimden Selman'ı yakacak çıkış
    6. Erdoğan imzaladı! 1500 kişi alınacak
    7. Ortaylı'dan 'kırsal bölgelere..
    8. ABD PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek
    9. 'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı..
    10. Ermenistan'daki erken milletvekili..
    11. Maltepe'de fabrikada yangın!
    12. CNN Kaşıkçı'nın son sözlerini..
    13. Resmi Gazete'de yayımlandı! Ücreti..
    14. Maltepe'de fabrika yangını
    15. Konteynerin yandığını görenler, polise..
    16. Yayılıyor... Bu kez orada ortaya..
    17. Bakan Soylu uyarmıştı! Ceza yağdı
    18. Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500..
    19. ABD, PKK’yı Şahin Cilo ile yönetecek
    20. Dikkat! İki bölge için kritik uyarı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    Kriz gittikçe büyüyor! Çin, Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdı
    Kriz gittikçe büyüyor! Çin, Büyükelçi'yi bakanlığa çağırdı
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    İranlı vekilden TSK'ya tepki PKK'ya destek
    İranlı vekilden TSK'ya tepki PKK'ya destek
    BTK'dan çok önemli uyarı! Bu sitelerden kesinlikle uzak durun!
    BTK'dan çok önemli uyarı! Bu sitelerden kesinlikle uzak durun!