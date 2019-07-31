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Konteynerde sıcaktan bunalan uyuşturucu kaçakçıları kendilerini ihbar etti

Belçika'nın Anvers Limanı'nda, içinde bulundukları kokain dolu konteynerde sıcaktan bunalan 2 kişi ölecekleri endişesiyle polisten yardım istedi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:33
Konteynerde sıcaktan bunalan uyuşturucu kaçakçıları kendilerini ihbar etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Anvers Limanı'nda, içinde bulundukları kokain dolu konteynerde sıcaktan bunalan 2 kişi kurtulmak için polisten yardım istedi.

Fransızca yayın yapan Sudinfo sitesinde yer alan habere göre, limanda bulunan kokain dolu konteynerdeki 24 ve 25 yaşlarındaki iki kişi, aşırı sıcak nedeniyle öleceklerini düşünerek polisi aradı.

Avrupa'nın en büyük ikinci limanında yaşanan olayda, polisin konteynere ulaşması yaklaşık 2 saat sürdü.

Polis, söz konusu kişileri, üzerlerinde iç çamaşırlarıyla bitkin halde buldu.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda liman çalışanlarının zanlıları serinletmek için üzerlerine su döktüğü görüldü.

Bu kişiler "uyuşturucu kaçakçılığı"ndan gözaltına alındı.

Konteynerdeki kokain miktarına ilişkin açıklama yapılmadı ancak yerel medya "yüzlerce kilogram" uyuşturucu bulunduğunu öne sürdü.

Habere göre, 2014'ten bu yana limanda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı 6 kat arttı, sadece 2018'de 50 tonun üzerinde kokain ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:33
  1. Anvers
  2. Belçika
  3. kokain
  4. uyuşturucu

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