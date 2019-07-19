Kontenjanların son gözdesi yeni nesil meslekler

Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan kavram, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerin endüstriyel makinelere entegre edilmesini hedeflerken, üniversitelerde geleceğin dünyasına ışık tutacak girişimleri ile öne çıkıyor. Bu yıldan itibaren yapay zeka uygulamaları başta olmak üzere birçok bilimsel gelişme, öğrenci adaylarının tercihlerinde etkili olacak. Yeni mesleklerin bir bir devreye girdiğinin ilk sinyalleri de ayrılan kontenjanlarda kendini ortaya koydu.

Acaba hangi mesleği tercih etsem?

Devir hızla değişiyor. Bundan 35- 40 yıl önce herhangi bir üniversiteyi tercih eden adaylarla bugünlerde aynı üniversiteyi tercih yapanların bakış açısı oldukça farklı. Bir örnek verecek olursak; O yıllarda mühendislik fakülteleri revaçta iken şimdi yapay zeka, yazılım ve uzay bilimleri dahil onlarca meslek grubu tercih ediliyor. Uzmanlar, ’’Üniversiteye adım atmadan önce kendinizi çok yönlü geliştirecek farklı disiplinlere ait becerileri kazandıracak yükseköğretim programlarını tercih edin, gelecek on yılın meslekleri bilgi ve yenileşme çağındaki değişime paralel olarak sağlık, endüstri, iletişim ve medya çalışmaları, sosyal hizmet alanlarında olacaktır’’ diyor. Sevgili adaylar, işte şimdi sıra sizde. Seçtiğiniz üniversitenin bölüm ya da programı çoğu kez sizlerin mesleğini değil mesleğinize giden yolda kilometre taşınızdır. Bu nedenle uzman yetiştiren yükseköğretim programlarını arayıp bulmanız ve tercihinizi ona göre yapmanız. Kariyer elde etmek için mutlaka bilgiye, birikime ve tecrübeye ihtiyaç vardır. İşte eğitimini alacağınız alanları doğru seçip ileriye dönük kendinize yatırım yaptığınızda doğru mesleği dolayısıyla da hedeflediğiniz kariyeri yakalamış olursunuz.

En farklı meslekler:

l Edge Computing Uzmanı

l Veri dedektifi

l Siber Şehir Uzmanı

l Artırılmış Gerçeklik Seyahati Üreticisi

l Yapay Zeka İş Geliştirme Müdürü

l Spora Bağlılık Rehberi

l Yapay Zeka Destekli Sağlık Teknisyeni

l Kişisel Veri Uzmanı

l Genetik Çeşitlilik Memuru