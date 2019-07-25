Kontenjanların azalması öğretmenlik programlarını etkiledi

Hukuk, tıp ve öğretmenlik bölümlerinin kontenjanları düştü. Üniversite tercihleri ile İlgili yayınlanan YKS tercih kılavuzuna göre önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programlan için 835 bin 66 kontenjan belirlendi. Açıkögretim fakültelerinde ise 137 bin 975 ön lisans, 34 bin 150 lisans olmak üzere toplam 172 bin 125 kontenjan verildi. Açıköğretim dahil tüm kontenjanların toplamı 1 milyon 7 bin 191 oldu. Bu yılki planlamada en yüksek düşüş yüzde 10’luk azalma ile öğretmenlik programlarında yaşandı. Öğretmenlik programlarının kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 oldu. Hukuk fakültelerinde YÖK tarafından geçen sene yeni bir proje başlatılmış ve öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla 6 üniversiteye doktoralı insan gücü yetiştirme misyonu verilmişti. Bu üniversiteler Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi olup, bunların kontenjanlarında toplam 230 azaltılmaya gidildi. Galatasaray Üniversitesi’nin kontenjanı düşük olduğu için hariç tutuldu. YÖK, aldığı kararla belli programlarda başarı sırası barajı uyguluyor. YKS başvuru kılavuzunda şu barajlar geçerli olacak:

● Öğretmenlik: İlgili puan türünde en düşük 300 bininci ,

● Mühendislik: Sayısal en düşük 300 bininci,

● Hukuk: Eşit Ağırlık en düşük 190 bininci,

● Mimarlık: Sayısal en düşük 250 bininci,

● Tıp: Sayısal en düşük 50 bininci. Bu sene İkinci öğretim önlisans sağlık programlarının kontenjanlarında eksiltmeye gidildi. Kontenjanlar, tıp programında 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, eczacılıkta 3 bin 524, ebelikte 3 bin 690, hemşirelikte ise 15 bin 33 olarak belirlendi.

Hangi branş Hangi branş kaç kontenjan kontenjan ayrıldı?

Hukuk: 16 bin 97

Tıp: 15 bin 50

Öğretmenlik: 48 bin 546

Diş Hekimliği: 6 bin 680

Eczacılık: 3 bin 524

Ebelik: 3 bin 690

Hemşirelik: 15 bin 33

Mühendislik: 77 bin 430

Mimarlık: 8 bin 641

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri: 5 bin 201

Temel Bilimler: 10 bin 87