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Kontağı çevirdiği anda otomobil alev aldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontağı çevirmesi sonucu otomobilin motor kısmı aniden alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

06 Ocak 2019 Pazar 00:44
Kontağı çevirdiği anda otomobil alev aldı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana gelen yangında, A.O.K.’nin aracını çalıştırmak için kontağını çevirdiği esnada 54 PP 437 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı.

Araçta çıkan yangını fark ederek kendisini dışarı atan sürücü A.O.K. durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Karasu İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edilen yangın aracın tamamını kaplamadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 00:44
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