Suudi konsolosun rezidansındaki arama iptal edildi!
İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu yerleşkesinde yapılan arama ve incelemenin ardından akşam saatlerinde konsolosluk konutuna gelen polis ekiplerinin Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun rezidansında yapmaları beklenen aramanın iptal edildiği öğrenildi.16 Ekim 2018 Salı 23:49
İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna 2 Ekim günü girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, önceki gün konsolosluk yerleşkesinde arama ve inceleme yapan İstanbul polisi, akşam saatlerinde de konsolosluk konutuna geldi.
Suudi Arabistan Başkonsolosu'nun rezidansında arama iptal edildi.
Konsolosluk binasındaki aramalarda 6 ayrı DNA örneği üzerinde yoğunlaşan uzman ekiplerin, konuttaki aramalarda ise bahçede bulunan bir kuyu üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.
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