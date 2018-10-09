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Konsolosluktaki aramayı yapacak kişi açıklandı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın S.Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda ortadan kaybolması ile ilgili ‘İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu' tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Konsoloslukta yapılacak aramayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yılmaz’ın yöneteceği öğrenildi.

09 Ekim 2018 Salı 22:11
Konsolosluktaki aramayı yapacak kişi açıklandı

ABD'deki bir gazetede köşe yazıları kaleme alan Suudi Arabistan vatandaşı 60 yaşındaki Cemal Kaşıkçı 2 Ekim günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmiş 13.20'de binaya girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Kaşıkçı ile evlilik hazırlıklıkları yapan H.C. nişanlısının konsolosluktan çıkmaması üzerine yakınlarına bilgi vermişti.
 
Aynı akşam olayın emniyet birimlerine bildirilmesi ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlarılan soruşturmanın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde Konsoloslukta ve bazı konsolosluk yerleşkelerinde gerçekleştirilecek aramayı da bizzat Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'ın yöneteceği belirtildi. Başsavcı Vekili Yılmaz'a bir savcının eşlik edeceği kaydedildi.
 
Savcılığın 2 Ekim günü Riyad'dan istanbul'a gelen ve daha sonra aynı gün Mısır ve Dubai'ye giden iki jet ve bu netle gelen 15 kişi ile ilgili araştırmayı da sürdürdüğü öğrenildi. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:11
  1. İstanbul
  2. Hasan Yılmaz
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. SİYASET Haberleri

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