Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giren esrarengiz şahıslar binadan ayrıldı

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda akşam saatlerinde yaşanan hareketlilik sürüyor. Ellerinde iki siyah çanta ve laptop bulunan üç kişi konsolosluktan çıkarak sivil plakalı araçla bölgeden uzaklaştı.

Saat 22.00 sıralarında başlayan hareketlilik sırasında ilk olarak, sivil plakalı iki araç konsolosluğun kapısına yaklaştı. Bir süre sonra içeriden çıkan sivil kıyafetli iki kişi, araçlara binerek Konsolosluk önünden uzaklaştı.

Ellerinde çantayla çıktılar

Saat 23.00 sıralarında ise sivil plakalı bir araç daha konsolosluğun çıkış kapısına yaklaştı. Ellerinde siyah iki çanta ve laptop çantası bulunan 3 kişi daha konsolosluktan ayrıldı. Aracın arka koltuğuna oturan 3 kişinin ellerindeki çantada ne olduğu ise bilinmiyor.

Konsoloslukta yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ulusal ve uluslar arası basın mensupları, çıkan araçları çekebilmek için zor anlar yaşadı. Konsolosluğun etrafını çevreleyen bariyerlerin üzerinden görüntü almaya çalışan gazeteciler zor anlar yaşadı.

Bu arada, 13.45 sıralarında Başkonsololuğa giren 4 kişi de saat 23.20 sıralarında geldikleri sivil plakalı araçla konsolosluk binasından ayrıldılar.