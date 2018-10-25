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Konsolosluk önünde Cemal Kaşıkçı protestosu

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Dünya Çapında Kaşıkçı Dostları Derneği, öldürüldüğü kabul edilen ancak cesedinin yeri belirlenemeyen Kaşıkçı ile ilgili basın açıklaması yaptı.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:15
Konsolosluk önünde Cemal Kaşıkçı protestosu

2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'ndan canlı çıkamayan ve Riyad'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün üzerinden haftalar geçse de 'Kaşıkçı'nın ölüm talimatını kim verdi?', ‘Konsolosluk binası olayın ardından neden günlerce soruşturmaya kapalı tutuldu?' ve ‘Kaşıkçı'nın cesedi nerede?' gibi sorular halen yanıt bulamadı. ​​ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, olayın üst düzey sorumlularının bulunması talebiyle Riyad'a hitaben yaptığı konuşmanın ardından Cemal Kaşıkçı Dostları Derneği, Suudi Arabistan'ın İstanbul Levent'te bulunan başkonsolosluk binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

'HİÇ BİRİ CEZASIZ KALMAYACAK'

Açıklamada konuşan Metin Turan, "Katillerin konumları ne olursa olsun takip edilecek, hiçbirinin cezasız kalmasına asla izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı ve "Bu konuyla alakalı tam bir adalet sağlamak için yasal, medya ve siyasi tüm araçları kullanacağız" dedi. 

'BİR DEMOKRASİ ŞEHİDİ'

Basın açıklamasında konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ise, Kaşıkçı'nın "bir demokrasi şehidi olarak insanlık tarihine katıldığını" belirtti ve "Şu anda milyonlarca Cemal kaşıkçı var ve bu milyonlarca Cemal Kaşıkçı yaşanan cinayetin hesabını sormak için dünyanın her yerinde toplanmış olacak. Onu öldürenler her neden korktularsa, Kaşıkçı cinayeti o korkuların gerçekleşmesinin başlangıcı olmuş olacak" dedi.

Basın açıklamasına, Tunus eski cumhurbaşkanı ve insan hakları savunucusu Munsif Marzuki de telefonla katıldı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:15
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