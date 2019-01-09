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Avustralya'da konsolosluk binalarında şüpheli paket alarmı!

Avustralya'nın Melbourne kentinde en az 10 konsolosluk binasında şüpheli paket alarmı verildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 07:56
Avustralya'da konsolosluk binalarında şüpheli paket alarmı!

Avustralya'da ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Güney Kore, Yunanistan, İtalya, Pakistan, Hindistan, Yeni Zelanda ve Mısır elçiliklerinin tahliye edildiği belirtildi. 

Bomba imha ekipleri devrede

Avustralya polisi şüpheli paket ihbarı sebebiyle olay yerine bomba imha ekiplerinin gönderildiğini belirtti.

Melbourne kenti genelinde 18 şüpheli paket ihbarı yapıldı.

 

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 07:56
  1. konsololsluk
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