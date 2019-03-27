Konsey üyesi darbeciden ihanet girişimine "kutlu vazife" tanımı

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski yarbay Mehmet Şahin'in, darbeci teğmenlere hitaben yazdığı mektupta, 15 Temmuz ihaneti için "kutlu vazife" ifadesini kullandığı belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay Çatı davası sanığı Şahin'in koğuşunda, 21 Şubat'ta rutin arama yapıldı.

Ardamada, Şahin'e ait evraklar içinde, "Kardeşlerim, genç teğmenler" diye başlayan bir mektup bulundu.

Sincan Cezaevi İnfaz Kurumu yönetimi, örgütsel içerik ve talimatlar yer aldığı gerekçesiyle mektuba el koydu.

Cezaevindeki darbeci teğmenlerin motivasyonlarını arttırmanın yanı sıra mahkeme huzurunda çözülmelerini engellemek amacıyla yazıldığı tespit edilen mektupta, darbe girişimine kutsiyet atfedilmesi dikkati çekti.

- Darbeci teğmenlere övgülerde bulunmuş

Mektubunda, darbeci teğmenlere, "Sizlerle ne kadar gurur duysam az kalır." diye hitap eden Şahin, "Bizler, 40'lı yaşlarda albay rütbesinde dünya ile iman arasında gelgitler yaşayarak, nefsimizden tam manasıyla vazgeçmeyerek, bu kutlu vazifenin içinde yer aldık." cümlesine yer verdi.

Darbe girişiminde teğmenlerin önemli görevler üstlendiğini belirten Şahin, "Sizler daha 20'li yaşlarınızda, dünya bütün cazibesiyle sizi cezbederken, nefsiniz bütün iştahıyla tam sizi yutmaya ant içmişken elinizin tersiyle bu dünyaya ait ne varsa hepsini terk ederek, uçarcasına daha yeni tanıştığınız bu kutlu davaya koştunuz. Dünya ve peygamberler tarihinde böyle bir civanmertliğe pek az rastlanılmıştır." ifadesini kullandı.

Teğmenlerin, omuzları yıldız dolu nice orgeneralin yapamadığı bir vazifeyi icra ettiğini kaydeden Şahin, "Adeta 21. yüzyılın akıncıları oldunuz ve tüm dünyaya iman ne demekmiş gösterdiniz. Bu yaptığınızın, dünyada hiçbir karşılığı yoktur. Çünkü bu vefayı ancak berzah aleminin havarileri gösterebilir." görüşünü ileri sürdü.

Şahin, darbeci teğmenlerin yakın zamanda hapishanelerden kurtulacağını iddia ederek, "Kardeşlerim, dikenli yolların sonu göründü. Aynı maraton koşucusunun, son virajı döndükten sona bitiş flamasını görünce duyduğu sevinç, huzur ve rahatlamayı yaşayın." telkininde bulundu.

İhanet gecesi terör estiren teğmenlerin kahramanlar gibi karşılanacağını öne süren Şahin, "Artık Çanakkale destanı unutulacak. Şairler sizin destanınızı yazmak için birbiriyle yarışacaklar." ifadesine yer verdi.

Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı Kurmay Başkanı olan eski yarbay Şahin'in, 15 Temmuz'da darbecilerin gasbettiği helikopterleri sevk ve idare eden isim olduğu gerekçesiyle, diğer sözde yurtta sulh konseyi üyeleriyle birlikte 252 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 55 bin 880 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.