0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Konsey üyesi amiral, Akıncı'ya bakın ne için gitmiş

Hulusi Akar'a darbe metnini okuduğunu ve darbenin başına geçmesi konusunda ikna etmeye çalıştığını inkar eden sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğamiral Harmancık, İstanbul'a gitmek için Akıncı'da bulunduğunu iddia etti.

19 Nisan 2019 Cuma 18:46
Konsey üyesi amiral, Akıncı'ya bakın ne için gitmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Dün başladığı esasa ilişkin savunmasını bugün de sürdüren sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, 15 Temmuz akşamı İstanbul'a gitmek için Akıncı Üssü'nde bulunduğunu beyan etti. Harmancık, "İstanbul'a planlanan bir uçuş varsa gidecektim. Yoksa oradan ayrılacaktım." iddiasında bulundu.

Akıncı'ya suç işleme kastıyla gitmediğini, olayların kendi bilgisi dışında farklı gelişmeye başladığını savunan Harmancık, uçuş yasağını öğrenmesinden sonra görüştüğü amirallerle de darbeye ilişkin bir konuşmasının olmadığını ileri sürdü.

Harmancık, Kocaeli'deki Donanma Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin darbe davasında yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı tuğamiral Hayrettin İmren'in, "15 Temmuz akşamı saat 21.00 gibi tuğamiral Ömer Faruk Harmancık beni telefonla aradı. Bana 'Sıkıyönetim ilan edildi, harekete geçiyoruz.' dedi." şeklindeki ifadesini de kabul etmediğini söyledi.

AKAR'I DARBEYE İKNA ETMEYE ÇALIŞTIĞINI İNKAR ETTİ

Olay günü makam odasında derdest edilerek Akıncı Üssü'ne getirilen dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, darbenin başına geçmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı iddiaları hakkında da konuşan Harmancık, suçlamaları reddettiğini kaydetti.

Olay anına ilişkin Akar'ın savcılık ifadesinde, kendisinin, 2 sayfadan oluşan metni imzalaması için Akar'a uzattığını söylediğini hatırlatan Harmancık, böyle bir hadisenin yaşanmadığını ileri sürdü.

Darbe girişiminden sonra ifade veren Akar, 15 Temmuz akşamı Akıncı Üssü'nde rehin tutulduğu odada sanık eski tuğamiral Ömer Harmancık'ın elinde 2 sayfalık metni önce okuduğunu, ardından da kendisine uzatarak, "Komutanım, siz şunu bir okuyun ve bunu imzalayıp televizyonda okursanız her şey çok güzel olacak, herkesi alıyoruz, herkesi getiriyoruz." dediğini aktarmıştı. Akar, teklifi "şiddetle ve hiddetle" reddettiğini dile getirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 18:46
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. HABER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Macar piyanist Havasi mayısta..
    3. Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor..
    4. Toyota Proace City sahnede
    5. "Rusya ve Türkiye arasında sinema..
    6. Eski istihbaratçı Basri Aktepe..
    7. Savunma Sanayii Başkanı Demir:..
    8. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    9. Rabia Naz'ın şüpheli ölümünü Meclis'e..
    10. Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 13..
    11. Okan Buruk: “İlk 5 için mücadelemizi..
    12. Gaziantep'te FETÖ davasında karar..
    13. BİLSEM sınav sonuçları belli oldu
    14. Manisa BŞB Başkanı Cengiz Ergün, Bakan..
    15. "Şampiyonluktan başka bir şey..
    16. Konsey üyesi amiral, Akıncı'ya bakın..
    17. Otomobil şarampole yuvarlandı
    18. Büyükşehir Belediyesi nisan..
    19. İsrail askerleri Gazze sınırında 20..
    20. Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü..
    21. Atiker Konyaspor'da MKE Ankaragücü..
    22. "Millete hizmet için yola çıkmış..
    23. Güder’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri..
    24. Bakan Soylu Trabzon günlerinde..
    25. Binali Yıldırım: “Çalışanları şüpheli..
    26. Yeşiltepe’nin çehresi kentsel dönüşüm..
    27. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!..
    28. Meteorolojiden "zirai don" uyarısı
    29. ABD Başkanı Trump, Hafter ile görüştü
    30. Olimpiyat Kolejinde okuma bayramı
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    Başkan imzaladı! yüzde 30 vergi uygulanacak
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusunu cevapladı
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    Türkiye'ye kritik uyarı: Stratejik kasırga geliyor!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    HDP'den İmamoğlu'na tebrik yağdı!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi