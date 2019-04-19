Konsey üyesi amiral, Akıncı'ya bakın ne için gitmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Dün başladığı esasa ilişkin savunmasını bugün de sürdüren sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, 15 Temmuz akşamı İstanbul'a gitmek için Akıncı Üssü'nde bulunduğunu beyan etti. Harmancık, "İstanbul'a planlanan bir uçuş varsa gidecektim. Yoksa oradan ayrılacaktım." iddiasında bulundu.

Akıncı'ya suç işleme kastıyla gitmediğini, olayların kendi bilgisi dışında farklı gelişmeye başladığını savunan Harmancık, uçuş yasağını öğrenmesinden sonra görüştüğü amirallerle de darbeye ilişkin bir konuşmasının olmadığını ileri sürdü.

Harmancık, Kocaeli'deki Donanma Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin darbe davasında yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı tuğamiral Hayrettin İmren'in, "15 Temmuz akşamı saat 21.00 gibi tuğamiral Ömer Faruk Harmancık beni telefonla aradı. Bana 'Sıkıyönetim ilan edildi, harekete geçiyoruz.' dedi." şeklindeki ifadesini de kabul etmediğini söyledi.

AKAR'I DARBEYE İKNA ETMEYE ÇALIŞTIĞINI İNKAR ETTİ

Olay günü makam odasında derdest edilerek Akıncı Üssü'ne getirilen dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı, darbenin başına geçmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı iddiaları hakkında da konuşan Harmancık, suçlamaları reddettiğini kaydetti.

Olay anına ilişkin Akar'ın savcılık ifadesinde, kendisinin, 2 sayfadan oluşan metni imzalaması için Akar'a uzattığını söylediğini hatırlatan Harmancık, böyle bir hadisenin yaşanmadığını ileri sürdü.

Darbe girişiminden sonra ifade veren Akar, 15 Temmuz akşamı Akıncı Üssü'nde rehin tutulduğu odada sanık eski tuğamiral Ömer Harmancık'ın elinde 2 sayfalık metni önce okuduğunu, ardından da kendisine uzatarak, "Komutanım, siz şunu bir okuyun ve bunu imzalayıp televizyonda okursanız her şey çok güzel olacak, herkesi alıyoruz, herkesi getiriyoruz." dediğini aktarmıştı. Akar, teklifi "şiddetle ve hiddetle" reddettiğini dile getirmişti.