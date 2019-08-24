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"Konserde rehber köpek görürseniz şaşırmayın"

İstanbul Devlet Tiyatrosunun ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da tiyatro ve konser salonlarını rehber köpeklere açarak, hayatlarının her aşamasında yan yana oldukları sahipleriyle konser izlemelerini sağlıyor- Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer ve rehber köpeği Kara, bir ilki gerçekleştirerek, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Haluk Levent konserini izledi- Nurdeniz Tunçer:- "Rehber köpekler pozitif bir şekilde bebekliklerinden itibaren eğitiliyorlar. Bu eğitim, sosyal yaşamda göremeyen kişileri yönlendirmek ve uslu bir şekilde onlara eşlik etmekten ibaret. Rehber köpekler, görme engellilerin iki gözü. Onlardan korkmamak gerekiyor, çünkü rehber köpek ısırmaz, atlamaz. Onların görevi sahibiyle birlikte bir yerlere rahat bir şekilde ulaşabilmek"- "Artık rehber köpekler bütün kültürel etkinliklere katılıyor. Onları konser salonlarında da görürseniz şaşırmayın"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:25
"Konserde rehber köpek görürseniz şaşırmayın"

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Rehber köpekler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının tiyatro ve konser salonların açmasıyla hayatlarının her aşamasında yan yana oldukları görme engelli sahipleriyle konser de izleyebilecek.

Geçen mayıs ayında Rehber Köpekler Derneği ile İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, engellilerin sanata erişimi konusunda Türkiye'de bir ilke imza atarak, rehber köpek sahibi görme engelli bireylerin sevimli yol arkadaşlarıyla devlet tiyatrolarının oyunlarını izlemelerinin önünü açan uygulamayı başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da Rehber Köpekler Derneğinin referansıyla kapılarını rehber köpek sahibi görme engellilere açtı.

Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı Avukat Nurdeniz Tunçer ve rehber köpeği Kara, bir ilki gerçekleştirerek, Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Poll Production organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen Haluk Levent konserini izledi.

Tunçer'in "iki gözü" rehber köpek Kara, meraklı izleyicilerin bakışları arasında sahibini yönlendirip, onlarca merdivenden güvenle inmesini sağlayarak, konseri izleyeceği koltuğuna götürdü. Görevini yerine getirip mutlu şekilde Tunçer'in yanına yerleşen Kara, konser boyunca uslu bir şekilde oturmayı, yüksek sesten etkilenmeden zaman zaman da uyumayı tercih etti.

- "Rehber köpeklerle göremeyen kişilerin bağımsız hareket etmesi daha kolay"

Nurdeniz Tunçer, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken ilk kez Şehir Tiyatrolarının etkinliğine katıldıklarını ifade etti. Tunçer, diğer rehber köpek sahiplerinin de sürdürebilir şekilde bu etkinliklerde yer alacağını belirtti.

Sosyal etkinliğin görme engelliler için çok önemli olduğunu vurgulayan Tunçer, "Artık rehber köpekler bütün kültürel etkinliklere katılıyor. Onları konser salonlarında da görürseniz şaşırmayın. Rehber köpekler, görme engellilerin iki gözü. Onlardan korkmamak gerekiyor, çünkü rehber köpek ısırmaz, atlamaz. Onların görevi sahibiyle birlikte bir yerlere rahat bir şekilde ulaşabilmek. Onların hiçbir zararı yok, insanlar korkmasın. Rehber köpeklere lütfen kapılarınızı açın. Rehber köpeklerle göremeyen kişilerin bağımsız hareket etmesi daha kolay." diye konuştu.

Tunçer, konser için oturacakları koltuğa gelirken Kara'nın kendisini dikkatlice basamaklardan indirdiğini anlattı.

Görev başındayken rehber köpeklerin sevilmemesi gerektiğinin altını çizen Tunçer, şunları söyledi:

"Rehber köpekler pozitif bir şekilde bebekliklerinden itibaren eğitiliyorlar. Bu eğitim, sosyal yaşamda göremeyen kişileri yönlendirmek ve uslu bir şekilde onlara eşlik etmekten ibaret. Pozitif eğitildiği için onlar açısından takım çalışması büyük bir mutluluk, bizim için de öyle. Onlar da aynı insanlar gibi bu toplumda rahat hareket etmeliler. Rehber köpekler çok sempatik ve güzel oldukları için doğal olarak ilgi çekiyor. Ancak farkındalık çok önemli; görev başındayken rehber köpekler sevilmemeli, kafasına dokunulmamalı, öpücük atılmamalı ve dikkatini dağıtacak hareketler yapılmamalı, ayrıca onlardan korkulmamalı. Dikkatleri dağıldıysa sıkıntı yaşayabiliriz."

Nurdeniz Tunçer, Kara'nın bir sanatsever olduğunu müzikle iç içe yaşadığını belirterek, "Bundan sonra konserleri beraber takip edeceğiz." dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:25
  1. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
  2. Nurdeniz Tunçer
  3. Rehber Köpekler Derneği

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