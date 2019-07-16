Konkordato kararı sonrası kaçan şahıs Niğde’de yakalandı

Bursa’da mahkemeden konkordato kararı aldıktan sonra ortadan kaybolan şahıs Niğde’de yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan aranan hurda ticareti yanında demir, çelik, inşaat, gıda, kimya gibi birçok sektörde iş yapan firmanın sahibi H. Ç. Bor ilçesinde bir evdeyakalandı.

Türkiye’nin birçok ilinden aldığı mallara karşılık 1 Temmuz ve daha sonraki günlerde milyonlarca lira çek kesen firmanın sahibi H.Ç., Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak, borçlarını ödemede sıkıntı yaşadığını, bunun için ödemeleri sıraya sokarak ödemek istediğini belirterek 28 Haziran günü konkordato kararı aldırdı. Kararın ardından firma, çek kesmeye devam etti. 1 Temmuz vadeli çeklerin ödenmemesi üzerine, bankalara başvuran alacaklılar, firmanın konkordato ilan etti. O günden sonra kayıplara karışan H.Ç Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından Niğde’nin Bor İlçesinde yakalandı. H.Ç’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.