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Konkordato ilanları yüzde 50'nin üzerinde düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "Konkordato ilanlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar liralık kredi büyümesiyle şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performansla geride bıraktık"- "Red, feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı"- "Çok yakın sürede yaklaşık 4,5 milyar lira kredi yapılandırılarak, bunların konkordatodan çıkması sağlanacak"

07 Mart 2019 Perşembe 10:45
Konkordato ilanları yüzde 50'nin üzerinde düştü

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konkordato ilanlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş ve 43,5 milyar liralık kredi büyümesiyle şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performansla geride bıraktıklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 7 bankanın geçen yılın son çeyreğinde konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlattığını anımsatarak, 48 firmanın feragatle konkordatodan çıktığını ifade etti. Bakan Albayrak, "Red, feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı." bilgisini verdi.

Ayrıca, 5,4 milyar liralık kredinin konkordatodan kurtulduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar liralık kredi büyümesi ile şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performansla geride bıraktık. Çok yakın sürede yaklaşık 4,5 milyar lira kredinin yapılandırılarak konkordatodan çıkması sağlanacak."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:45
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Konkordato

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