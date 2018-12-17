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Konkordato ilan etmişti! Süre iki ay daha uzatıldı

19 Eylül'de konkordato ilan eden ve üç aylık geçici mühlet süresi tanınan Eminiş Ambalaj'a verilen geçici mühlet süresi iki ay daha uzatıldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 08:12
Konkordato ilan etmişti! Süre iki ay daha uzatıldı

Ekonomik koşulların finansal dengesine olumsuz etkisi, döviz kuru ve faizlerdeki yükseliş nedeniyle 19 Eylül'de konkordato ilan eden Eminiş Ambalaj'a verilen geçici mühlet süresi 2 ay daha uzatıldı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre  Gebze Ticaret Mahkemesi, şirketin 19 Aralık'ta dolacak geçici mühlet süresinin iki ay uzatılmasına karar verdi. 

Yarıyıl bilançosuna göre şirketin neredeyse tamamı banka kredisi olmak üzere 26.2 milyon lira kısa vadeli finansal borcu ve 43 milyon lira ticari borcu bulunuyordu.

İki ay uzatıldı

Eminiş Ambalaj'dan 14 Aralık'ta KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz adına Gebze Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası aracılığıyla konkordato talebinde bulunduğumuz davada, mahkemece yapılan inceleme sonrasında İcra İflas Kanunu'nun 287. maddesinde yazılı şartların mevcut olması nedeniyle geçici mühlet talebimizin kabulüne ve 19.09.2018 tarihinden başlamak üzere şirketimiz hakkında üç ay süre ile geçici mühlet kararı verildiğine ilişkin bildirimimiz kamuoyuna duyurulmuştu. Gebze Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile devam eden yargılamanın 13.12.2018 tarihli duruşmasında, İcra İflas Kanunu'nun 287.maddesi gereğince üç aylık geçici mühlet süresinin bitim tarihi olan 19.12.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet süresinin iki ay daha uzatılmasına karar verilmiştir." denildi.

Plastik ve metal ambalaj üreten Eminiş Ambalaj sektörün en büyüklerinden biri.

(Habertürk)

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 08:12
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