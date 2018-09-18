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Konkordato nedir? Konkordato ne işe yarar? Konkordato ilan etmek ne demek

Türkiye’nin en eski ayakkabı firması Yeşil Kundura konkordato başvurusunda bulundu. Yeşil Kundura'nın Konkordato başvurusunu mahkeme heyeti kabul etti. Peki konkordato nedir? Hukuk dilinde konkordato ne işe yarar?

18 Eylül 2018 Salı 09:57
Konkordato nedir? Konkordato ne işe yarar? Konkordato ilan etmek ne demek

Türkiye’nin en eski ayakkabı firması Yeşil Kundura konkordato başvurusunda bulundu. Yeşil Kundura'nın Konkordato başvurusunu mahkeme heyeti kabul etti. Peki konkordato nedir?

Hukuk teriminde konkordato; bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmaya denir.

Konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan bir sistemdir. Konkordato müessesesi borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir müessesedir. Bu uygulamada alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır. Konkordato müessesesi 2004 sayılı İ.İ.K.’nun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir. Finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. Burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. Borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar. Konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.

1-Adi Konkordato

2- İflastan Sonra Konkordato

3- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato

4- Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO NEDİR?

Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir. Konkordato tasfiye memuru icra mahkemesinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:57
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