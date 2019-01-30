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Konkordato ilan eden tavukçuluk firmasına yem sözleşmesi desteği

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğünden, konkordato ilan eden tavukçuluk firmasındaki kanatlı hayvanlara yem tedarikinin başladığı bildirildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:36
Konkordato ilan eden tavukçuluk firmasına yem sözleşmesi desteği

Müdürlükten yapılan açıklamada, konkordato ilan eden Adana'daki bir tavukçuluk firmasının, Adana ve Mersin'deki işletmelerinde bulunan yaklaşık 2 milyona yakın kanatlı hayvana, hukuki ve ticari nedenlerden dolayı bir süredir yem tedariki yapılamadığı anımsatıldı.

Açıklamada, sorunun çözülmesi için yoğun çaba harcandığı belirtilerek, "Bugün itibarıyla yeni firmalarla yapılan sözleşmeler doğrultusunda yemler işletmelere ulaşmıştır." ifadesi kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de konuyla ilgili Sakarya'da yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Tabii ki gönül bunları görmek istemiyor ama serbest piyasa koşullarında yaşıyoruz. Bunu yaşarken de işte bir yandan bazı firmalar batıyor, bazı firmalar çıkıyor. Konkordato etmiş bir firmanın bu işte yem desteği sağlayamadığını gördük. Tarafımızca yapılan girişimlerden sonra yapılan protokollerle artık yem desteğinin sağlanacağını ve civcivlerimizin yaşayacağını öğrendik. Bu tabii ki hem beni hem bakanlığımız bürokratlarını ve kamuoyu vicdanını rahatlatan bir gelişme olmuştur."

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:36
  1. Sakarya
  2. Adana
  3. Mersin

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