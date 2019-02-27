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Kongre, Trump yönetimi yetkililerini "göçmen çocuklar" için ifadeye çağırdı

ABD Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim ve Reform Komitesi, Meksika sınırından yasa dışı olarak ülkeye giren ailelerin çocuklarının alıkonulmasına ilişkin Donald Trump yönetiminin ilgili birimlerini duruşmaya çağırdı

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:12
Kongre, Trump yönetimi yetkililerini "göçmen çocuklar" için ifadeye çağırdı

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim ve Reform Komitesi, Meksika sınırından ülkeye yasa dışı giren ailelerin çocuklarının alıkonulmasına ilişkin Donald Trump yönetiminin yetkililerini duruşmaya çağıran kararı kabul etti.

Trump yönetiminin “sıfır tolerans politikası” ile Meksika sınırından ülkeye girdikten sonra tutuklanan yasa dışı göçmenlerin çocuklarını alıkoymasına ilişkin tartışma yeniden başladı.

Komite, şu ana kadar sayıları 2 bin 600’ün üzerine çıkmış olan göçmen çocukların ve ailelerinin durumu ile hükümetin alıkonulan bu çocukları ailelerine teslim etme çalışmaları konusunda 7 ay talep ettiği bilgilerin halen gelmediğini gerekçe göstererek Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığını komite önünde ifade vermek üzere duruşmaya çağırdı.

Kararda, Komitenin ailelerinden alınan çocukların bilgilerini, götürüldükleri yerleri, tutuklanan ebeveynlerinin sınır dışı edilip edilmedikleri veya nerede oldukları ve kaç çocuğun ailesine teslim edildiği konusunda bilgi talebinde bulunacağı ifade edildi.

Trump, Meksika sınırından ülkeye girdikten sonra gerekli belgeleri olmayan göçmenlerin tutuklanmasını ön gören “sıfır tolerans politikasını” başkan olduktan kısa bir süre sonra yürürlüğe koymuştu.

Tutuklanan göçmenlerin çocukları ise tutukluluk süresi boyunda ABD hükümeti tarafından alıkonulmaya başlanmıştı.

Ancak kısa sürede hükümetin gözetimindeki çocuk sayısı 2 bine ulaşınca ABD Savunma Bakanlığı Teksas ve Georgia eyaletlerindeki iki askeri üssü bu göçmen çocuklarının tutulması için Sağlık Bakanlığına tahsis etmişti.

Ailelerinden alınan göçmen çocuklar, geçen yıl Teksas eyaletindeki bir askeri üste kafesler içindeki görüntüleri ile Amerika’nın gündemine gelmişti. Bu çocukların kaldıkları askeri üslerde, açlık ve hastalıkların yanı sıra tecavüze uğradığı haberleri de kamuoyunda infiale yol açmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 00:12
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