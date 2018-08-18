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AK Parti Kongresi için yoğun güvenlik önlemleri alındı

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi için bu sabah erken saatlerde Ankara Spor Salonu'na gelen binlerce partili için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:30
AK Parti Kongresi için yoğun güvenlik önlemleri alındı

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı. Kongre dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Kongreye il dışından yoğun katılım olması nedeniyle şehrin girişinde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalara otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanına ulaştı. Partililer, tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere, kumanya ve su servisi yapıldı.

Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle günler öncesinde yapılan planlamayla geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

ERDOĞAN İKİ KONUŞMA YAPACAK

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yapacak. Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak. Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

Seçimlerin ardından Başkan Erdoğan teşekkür konuşması yapacak.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:30
  1. Ankara
  2. AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi

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