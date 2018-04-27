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Kongo’da tekne alabora oldu: 40 kişi öldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde çatışmalardan kaçan sivillerin bulunduğu tekne, Ubangi Nehri’nde alabora oldu.

27 Nisan 2018 Cuma 19:36
Kongo’da tekne alabora oldu: 40 kişi öldü

Demokratk Kongo Cumhuriyeti’nin kuzeybatısında içinde 40 sivilin olduğu tekne Ubangi Nehri’nde fırtına nedeniyle alabora olarak battı. Ülkenin kuzeybatısında yaşanan çatışmalardan kaçan sivillerin bulunduğu teknedeki 40 kişinin boğulduğu belirti.

Güney Ubangi Vilayeti Vali Yardımcısı Jean Bakatoye, "Çarşamba günü nehirden 40 kişinin cesedini kurtardık" dedi.

Vali Yardımcısı Bakatoye, sivillerin Demokratik Kongo askerlerinin çatışmaları ve kanun dışı eylemlerinden kaçarak Ubangi Nehri yoluyla Kongo Cumhuriyeti’ne kaçmak istediklerini bildirdi. Bakatoye, olayların Dongo kasabasında ordu birliklerinin Pazar günü saldırıya uğramasından sonra patlak verdiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 19:36
  1. Çarşamba
  2. Kongo

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