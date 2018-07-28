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Kongo'da kargo uçağı düştü: 5 ölü!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir kargo uçağının düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:45
Kongo'da kargo uçağı düştü: 5 ölü!

Yerel basındaki haberlere göre, Air Kasai firmasına bağlı 7 kişiyi taşıyan Antonov marka kargo uçağı Angola sınırına yakın Kamako havaalanından kalktıktan kısa bir süre sonra ülkenin merkez eyaleti Kasai'nin Tshikapa kentinde düştü.

Kasai eyaleti vali danışmanı Francklin Kalombo, konuya ilişkin açıklamasında, uçakta bulunun 7 kişiden ikisinin sağ kurtulduğunu söyledi.

Kurtulan iki kişiden birinin uçağın pilotu, diğerinin Rusya vatandaşı bir kişi olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan, uçağın neden düştüğü konusunda yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

KDC HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ABD'NİN KARA LİSTESİNDE

Uçak kazalarının yaygın olduğu KDC'de geçen haziran ayında, aynı eyaletin sınırları içinde Birleşmiş Milletler'e ait bir uçak kalktıktan hemen sonra düşmüş, olayda birçok kişi yaralanmıştı.

Eylül 2017'de Başkent Kinşasa'da askeri bir uçağın düşmesi sonucu birçok kişi yaşamını yitirmiş, büyük bir askeri zayiat meydana gelmişti.

Ülkede 2011'in ortalarında, Hema Bora adlı KDC menşeli firmaya ait yolcu uçağı düşmüş, kazada 127 kişi ölmüştü.

Ülkede en trajik uçak kazası ise Antonov marka bir uçağın Kinşasa'daki bir pazar yerine düşmesiyle yaşanmıştı. Kazada 300'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Güvenlik şartlarını tam sağlayamadıkları gerekçesiyle KDC'ye ait birçok havayolu firması, Avrupa Birliği'nin kara listesinde yer alıyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:45
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