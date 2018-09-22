Kongo'da ebola virüsü nedeniyle bir kadın hayatını kaybetti

Kongo'da yerel basında yer alan haberlere göre, Ituri eyaleti Vali Yardımcısı Pacific Keta, Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde Ebola kurbanlarının cenaze törenine katılan bir kadının, burada virüsü kaptığını belirtti. Keta, aşı olmayı reddeden 32 yaşındaki kadının bir süre sonra gittiği Ituri eyaletinin Tshomia kentinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tshomia, KDC ile Uganda sınırında yer alan ve iki ülke arasındaki insan trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan Albert Gölü'nün kıyısında bulunuyor.

KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, temmuz ayı sonunda Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren, geçen haftalarda Ituri eyaletine sıçrayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 147'ye çıktı. Bu kişilerden 116'sının Ebola virüsü taşıdığı kesinleşti. Söz konusu 116 kişiden 68'i hayatını kaybetti, 39'u iyileşti, 9'unun tedavisi halen sürüyor.

Bu arada, 147 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 31 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle yaşamını yitiren kişilere test uygulama imkanı olmadığı için kesin ölüm sebebi tespit edilemiyor.

Öte yandan, 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya ile 10 bin 944 kişiye aşı yapıldı.

Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Ekvator eyaletinde görülmüştü.

KDC'de 1976 yılında ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.