Kongo'da ebola salgını! Virüs bulaşan 14 kişi...

KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan salgında tespit edilen kanamalı ateş vakası 111'e yükselirken bunlardan 83'ünün Ebola virüsü taşıdığı kesinleşti.

Söz konusu 83 kişiden 14'ü gördükleri tedavi sonucu iyileşirken 5'i hayatını kaybetti. Böylece virüs kurbanlarının sayısı 44'e ulaştı.

Öte yandan 111 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 28 ölüm daha bulunuyor. Benzer belirtilerle ölen kişilere test yapılması imkanı olmadığı için kesin ölüm sebebi tespit edilemedi.

Diğer yandan eyalette 8 Ağustos'ta başlatılan aşılama kampanyasında 3 bin 591 kişiye aşı yapıldı.

Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Kuzey Kivu'ya 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Ekvator eyaletinde görülmüştü.

İlk kez 1976'da KDC'de ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden baş göstermişti.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.