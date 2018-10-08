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Kongo'da 3 günlük ulusal yas

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde akaryakıt tankeri kazasında hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:09
Kongo'da 3 günlük ulusal yas

Yerel basındaki haberlerde, ülkede, söz konusu kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Devlet Başkanı Joseph Kabila da ulusal televizyonda yaptığı konuşmada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. 

NE OLMUŞTU?

KDC'de cumartesi günü Mbupa köyü yakınlarında petrol taşıyan tanker ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen patlamada resmi kaynaklara göre 39 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralanmıştı.

Yerel yetkililer kazanın ardından, patlamada en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 09:09
  1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  2. ulusal yas
  3. kaza
  4. kdc

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