0553 313 94 23

Kongo Demokratik'te 4 günde 36 kişi Ebola'dan öldü

06 Ağustos 2019 Salı 13:17
Kongo Demokratik'te 4 günde 36 kişi Ebola'dan öldü

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında son 4 günde 36 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu ve Ituri eyaletinde 2 bin 763 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 2 bin 669 kişide Ebola virüsüne rastlandı.

Bakanlık, 36'sı son 4 günde olmak üzere şu ana kadar Ebola'dan bin 755 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan virüsü taşıyan 797 kişi iyileşirken, Ebola merkezlerinde 117 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 185 bin 289 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:17
  1. Ebola
  2. KDC
  3. salgın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan hava saldırısı! Yine siviller öldürüldü
    1. Rusya'dan hava saldırısı! Yine..
    2. Otomobilin içinde tabancayla vurulan..
    3. Konut kredisine iki günde rekor talep
    4. Konak’ta engelleri ortadan kaldıracak..
    5. Gaziantep’te adres sorma kazası: 3..
    6. Fındık fabrikasında ki yangının hasarı..
    7. Otomobile taşlı saldırıda kafasına taş..
    8. Gömeç’te aranan 2 şahıs polis..
    9. ‘Sizinle komşuyum’ isimli sosyal uyum..
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları
    11. Hindistan Keşmir’de iletişimi kesti
    12. (ÖZEL) Erdoğan’ın ilaç sözü O’ babayı..
    13. Canlı tavuk yüklü kamyon eve girdi: 2..
    14. Yanlış parktan ceza yazan polise..
    15. Kibele Heykeli restorasyonun ardından..
    16. THY, kabin ekipleri yeni kıyafetlerini..
    17. Burhaniye’de kural tanımaz sürücülere..
    18. 9 yıl önce batan gemi sökülerek..
    19. Üç ülkenin tarım bakanı, fındık için..
    20. Dağcıların, 3684 rakımlı Başet..
    21. Erciş’te 4 bin paket kaçak sigara ele..
    22. Aliağa Belediye Zabıtası’ndan..
    23. Fenerbahçe taktik çalıştı
    24. Yeniyaylacık'ta fosiller gün yüzüne..
    25. Niğde’de FETÖ/PDY üyesi 2 kişi..
    26. İstanbul'un tarih kokulu müzeleri..
    27. Edremit’te bayram öncesi denetim
    28. Apartman boşluğuna düşen keçiyi..
    29. Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı
    30. Restaurantta çıkan yangın paniğe neden..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'