Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki etnik çatışmalar

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hükümet ve sivil topum kuruluşları, ülkenin güneyindeki iki büyük kabile arasındaki çatışmaları bitirmek için diyalog süreci başlattı.

KDC'nin Güney Kivu eyaletinde Banyamulenge (Ruanda asıllı Tutsiler) ve Bafuliru (yerliler) kabileleri arasında yıllardır siyasi ve ekonomik nedenlerden çatışma yaşanıyor.

Hükümet ve sivil toplum kuruluşları inisiyatifinde Uvira kentinde dün başlayan ve 28 Haziran'a kadar devam edecek diyalog sürecine, iki kabileden politikacılar ve milletvekilleri, yerel yöneticiler, kanaat önderleri ve üst rütbeli güvenlik mensupları katılıyor.

Görüşmelerde, iki kabile arasında yaşanan çatışmaların nedenleri ve çatışmaların sonlandırılmasına yönelik adımlar tartışılıyor.

- "Savaşsız bir kalkınma istiyoruz"

Güney Kivu Valisi Tneo Kasai, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha önce de diyalog süreçleri başlattıklarını belirterek, "Bu yeni süreci samimiyetle ve netice alarak tamamlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Kasai, bölgede istikrarı sağlayacak sürece tarafların tam destek vermesini istediklerini vurguladı.

Savaşsız bir kalkınma istediklerini dile getiren Kasai, bu çalışmaların taraflar arasında uzlaşmayı sağlayacak fikir birliği oluşturması gerektiğine dikkati çekti.

- Eyalette uzun süredir yerli ve yabancı silahlı gruplar bulunuyor

Güney Kivu eyaletinde 20 yıldan fazla süredir çok sayıda yerli ve yabancı silahlı grup varlık gösteriyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin ocakta başlattığı açılımla bazı isyancı liderlerin teslim edilmesi ve askeri operasyonların artması, bölge barışı için umut ışığı olarak görüldü.

Birleşmiş Milletleri (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisine (OCHA) göre, şubattan bu yana bölgedeki Fizi, Uvira ve Mwenga kentlerinde onlarca kişi etnik çatışmalarda öldürüldü, evlerinin yanması nedeniyle de binlerce kişi yerinden oldu.