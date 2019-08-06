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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne battı: 11 ölü

06 Ağustos 2019 Salı 13:01
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne battı: 11 ölü

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kasai-Merkez eyaletinde meydana gelen tekne kazasında 11 kişinin öldüğü, 50 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kasai-Merkez Valisi Dieudonne Pieme, Lukenye Nehri’nde bir teknenin battığını, olayda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Teknedeki 16 kişinin yüzerek kurtulduğu bildirildi. Aşırı yüklü teknenin Kole bölgesinden başkent Kinşasa’ya gittiği kaydedildi.

Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.

Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlere yol açıyor.

KDC'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde nisan ayında teknenin batması sonucu 142, ülkenin batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde mayıs ayında ise teknenin batması sonucu da 47 kişi yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:01
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