0553 313 94 23

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağı çöktü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağmurun ardından maden ocağında 34 kişi öldü.

12 Ekim 2018 Cuma 08:33
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağı çöktü

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşırı yağışlar sonrası bir altın madeninde toprak kayması oluştu.

Yerel basındaki haberlere göre, kısmı çökme meydana gelen altın madeni Güney Kivu eyaletinin Misisi kentinde.

Ocakta 34 kişi yaşamını yitirdi, birçok ceset halen 80 metre derinlikte gömülü.

Yetkililer olay sırasında maden ocağında çok sayıda madenci bulunduğunu aktarıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, küçük ölçekli pek çok altın madeni yer alıyor.

Genelde yerli fakir halkın çalıştığı bu madenlerde sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:33
  1. Kongo Demokratik Cumhuriyeti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cuma günü okunacak dilek ve hacet duaları
    1. Cuma günü okunacak dilek ve hacet..
    2. Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek..
    3. Washington Post'tan Kaşıkçı ile ilgili..
    4. Cemal Kaşıkçı soruşturmasında sis..
    5. Erdoğan'dan 'bürokrasinin azaltılması'..
    6. Donald Trump'tan açık tehdit! Daha çok..
    7. Brunson duruşması öncesi dolar güne..
    8. İstanbul Ümraniye'de mobilya..
    9. Aykut Kocaman'dan Ali Koç'a sert tepki!
    10. Meteoroloji İstanbul için son dakika..
    11. TSK'dan Irak'a hava harekatı
    12. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden..
    13. Hendekleri rahat kazsınlar diye... Tam..
    14. Anlık istihbarat geldi... Teröristler..
    15. Merkez Bankası sinyali verdi! Sürecek
    16. Brunson davasında son dakika gelişmesi
    17. Yargının Brunson imtihanı
    18. Dolar haftanın son piyasasında ne kadar?
    19. Parkta pes dedirten olay! Kimsede..
    20. Dolar güne nasıl başladı?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama