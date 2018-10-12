Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağı çöktü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağmurun ardından maden ocağında 34 kişi öldü.12 Ekim 2018 Cuma 08:33
Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşırı yağışlar sonrası bir altın madeninde toprak kayması oluştu.
Yerel basındaki haberlere göre, kısmı çökme meydana gelen altın madeni Güney Kivu eyaletinin Misisi kentinde.
Ocakta 34 kişi yaşamını yitirdi, birçok ceset halen 80 metre derinlikte gömülü.
Yetkililer olay sırasında maden ocağında çok sayıda madenci bulunduğunu aktarıyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda, küçük ölçekli pek çok altın madeni yer alıyor.
Genelde yerli fakir halkın çalıştığı bu madenlerde sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor.
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