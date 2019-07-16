Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'yı başka kente taşıyan papaz öldü

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'ya taşıdığı Ebola virüsüyle bu kentte ilk Ebola vakasının görülmesine neden olan papazın hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, salgının uzun süredir görüldüğü Butembo kentinden Goma’ya gitmesinin ardından kendisine yapılan testte Ebola virüsü pozitif çıkan papaz, Butembo’daki tedavi merkezine nakledilirken yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 2 milyon nüfusuyla bölgenin en kalabalık kenti Goma’daki ilk Ebola hastasının ölümü paniğe yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü, Goma’da ilk Ebola vakası görülmesinin ardından dün acil durum komitesini toplayarak, “Ebola’nın küresel bir sağlık tehdidi” olup olmadığı konusunun yeniden ele alınacağını bildirmişti.

Sağlık Bakanı Oly Ilunga, papazla aynı otobüste 18 yolcunun bulunduğunun tespit edildiğini ve bu kişilere en kısa sürede aşı yapılacağını açıklamıştı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.