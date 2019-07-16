0553 313 94 23

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'yı başka kente taşıyan papaz öldü

16 Temmuz 2019 Salı 21:06
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'yı başka kente taşıyan papaz öldü

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'ya taşıdığı Ebola virüsüyle bu kentte ilk Ebola vakasının görülmesine neden olan papazın hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, salgının uzun süredir görüldüğü Butembo kentinden Goma’ya gitmesinin ardından kendisine yapılan testte Ebola virüsü pozitif çıkan papaz, Butembo’daki tedavi merkezine nakledilirken yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 2 milyon nüfusuyla bölgenin en kalabalık kenti Goma’daki ilk Ebola hastasının ölümü paniğe yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü, Goma’da ilk Ebola vakası görülmesinin ardından dün acil durum komitesini toplayarak, “Ebola’nın küresel bir sağlık tehdidi” olup olmadığı konusunun yeniden ele alınacağını bildirmişti.

Sağlık Bakanı Oly Ilunga, papazla aynı otobüste 18 yolcunun bulunduğunun tespit edildiğini ve bu kişilere en kısa sürede aşı yapılacağını açıklamıştı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 21:06
  1. Ebola
  2. Goma
  3. Kongo
  4. salgın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da bina çöktü: 14 ölü
    1. Nijerya'da bina çöktü: 14 ölü
    2. DEAŞ'ın ailesinden ayırdığı küçük..
    3. Kötü Çocuk filmi oyuncuları kimler?..
    4. 15 Temmuz hain darbe girişimini öven..
    5. ABD Başkanı Trump: “Başkan Erdoğan ile..
    6. ’İzne çıkıyorsunuz’ dediler, fabrikayı..
    7. 34 kişiyi taşıyan servis aracı böyle..
    8. YÖK Başkanı Saraç: “Ahlat, Türk tarihi..
    9. GÜNCELLEME - Trump'tan Türkiye ve F-35..
    10. Irak'ın kuzeyinde bir askerin şehit..
    11. Müzede kayıt altına alınmayan tarihi..
    12. Yeni bir kriz patlak verebilir! ABD'ye..
    13. Türkiye ile Malezya'dan otomotiv ve..
    14. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    15. "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik..
    16. Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu
    17. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    18. İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
    19. Irak Başbakanı'ndan IKBY ile..
    20. Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk..
    21. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    22. Köprü alev alev yandı
    23. AB Komisyonu'nun yeni başkanı von der..
    24. Yemen'den Türkiye'ye teşekkür
    25. Fikret Orman: beIN Sports ödemeyi..
    26. Canının derdinde olan 'Miraç Ural..
    27. Yüksekova’da kamyonet takla attı: 2..
    28. Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş..
    29. 11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe..
    30. Kazada ağır yaralanan sürücü yaşama..
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu