Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'ya daha kapsamlı müdahale çağrısı

ANKARA (AA) - Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sağlık ve Bakım Direktörü Emanuele Capobianco, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınına ilişkin ülkede daha kapsamlı müdahale çabalarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cenevre merkezli IFRC'den KDC'deki Ebola salgınının son durumuna ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin Kuzey Kivu ve İturi şehirlerine yayılan salgında son 3 ayda günlük ortalama 13 vaka rapor edildiği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik sorunu, toplum direnci ve büyük çapta karşılanmamış insani ihtiyaçların uluslararası sorumlulukların yerine getirilmesini engellediğine vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Capobianco, "Ülkedeki topluluklar müdahale çabalarının merkezinde yer alırsa bu korkunç virüsün ancak bulunduğu yerde durdurulabileceğine dair ortak bir kabul var. Bu toplumların endişelerine ve önceliklerine yeterince cevap verebilmeliyiz. Bu da ileri derece sağlık ve insani ihtiyaçlara daha kapsamlı çözümler sağlamak anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ebola'nın yanı sıra ülkede hala görülen kızamık ve kolera salgınlarının geçen yıl bin 800'den fazla kişinin ölümüne sebep olduğu kaydedilen açıklamada, son 20 yıldır süren şiddet ve çatışmaların milyonları sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerden mahrum bıraktığının altı çizildi.

KDC'deki Ebola salgını 1 Ağustos 2018'de başlamış, yakın zamana kadar sadece Kuzey Kivu ve Ituri eyaletleri sınırlarında kalmıştı.



Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.



Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.



