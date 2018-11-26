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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola ölümleri bitmiyor

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede, temmuz ayı sonunda başlayan salgın nedeniyle 189 kişi yaşamını yitirdi

26 Kasım 2018 Pazartesi 07:25
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola ölümleri bitmiyor

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz ayı sonunda başlayan ebola salgınında bugüne kadar 189 kişi hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Bakanlığınca, eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan ebola salgını ile ilgili veriler yayımlandı.

Son verilere göre salgının başlangıcından bu yana 412 kanamalı ateşi vakası görüldü. Bu kişilerden 365''inin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Şu ana kadar 189 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, virüsü kapan 120 kişi iyileşti.

Ayrıca 412 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 47 ölümlü vaka daha bulunuyor. Benzer belirtilerle hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmadan defnedildiği için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında, bugüne kadar 35 bin 389 kişiye virüse karşı aşı yapıldı.

KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 07:25
  1. Ebola
  2. KDC
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