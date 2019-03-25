0553 313 94 23

KONDA'dan anket kararı!

Araştırma şirketlerinden KONDA, simetrik olmayan ittifaklar bulunması ve buna bağlı olarak partilerin oylarının Türkiye genelindeki durumunu hesaplamanın teknik olmaması nedeniyle bu yerel seçimler için anket sonucu yayınlamayacaklarını açıkladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 23:54
KONDA'dan anket kararı!

Resmi internet sitesinden yerel seçimanketlerine dair bir açıklama yapan Konda Araştırma şirketi, bu seçim için teknik nedenlerden dolayı anket yayınlamayacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği gibi şirketimiz, her seçim öncesi Perşembe günü seçime dair son araştırmanın bulgularını ve öngörülerini kamuoyu ile paylaşmakta, ilke olarak da diğer zamanlarda seçime dair hiçbir bulguyu açıklamamakta, seçimin sayısal sonuçlarına dair tartışmalara dahil olmamaktadır.

"SİYASİ TARİHİMİZDE İLK KEZ KARŞIMIZA ÇIKAN BİR DURUM VAR"

Önümüzdeki yerel seçimlerde siyasi tarihimizde ilk kez karşımıza çıkan farklı bir uygulama ve duruma tanıklık edeceğiz.

Partiler yerel seçimlere dönük formel veya informel ittifaklar şeklinde seçime gireceklerdir. Kimi yerlerde iki parti arasında “tam ittifak” yapılmış şekilde, hem belediye başkanlığı hem de yerel meclisler için ortak aday ve listelerle seçime gidilecek; kimi yerlerde ise “yarım ittifak” yapılmış şekilde, belediye başkan adayı ortak ama yerel meclis listeleri farklı olarak seçime gidilecektir.

İTTİFAKLAR SİMETRİK DEĞİL

Kimi yerlerde ise ittifak yoktur. Üstelik ittifaklar simetrik değildir. Yani bazı yerlerde bir ittifak varken karşısında ittifak yoktur. Bazı yerlerde örneğin HDP hiç aday çıkarmamışken, bazı yerlerde ise şimdiye kadar hiçbir araştırmada göze görünür oranda toplumsal destek bulgusu olmayan DSP’den seçim sonuçlarına etki edebilecek adaylar vardır. Bazı yerlerde ise yine şimdiye kadar araştırmalarda bahsi geçmeyen bağımsız adaylar vardır.

"PARTİLERİN TÜRKİYE GENELİNDEKİ OYUNU ARİTMETİK OLARAK HESAPLAMAK BİZİM İÇİN MÜMKÜN OLMAYACAKTIR"

Birbirinden farklı bu rekabet durumları nedeniyle 31 Mart akşamı Yerel Seçim sonucu olarak herhangi bir partinin Türkiye genelindeki oyunu aritmetik olarak hesaplamak ve hakkında konuşmak KONDA açısından mümkün olamayacaktır.

Her bir seçim bölgesi için ayrı araştırmalar yapıp seçim sonucuna dair bulgulara erişmek teknik olarak mümkün olsa dahi bu büyüklük ve yaygınlıktaki araştırmalar için bir iş modelimiz bulunmamaktadır.

"4 İLDE ARAŞTIRMALAR YAPTIK ANCAK BUNLAR TÜM TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEMEKTEDİR"

Elbette iş alanımız gereği yerel seçimlere dair araştırmalar gerçekleştirdik. Fakat 4 ilde gerçekleşen bu araştırmalar için birlikte çalıştığımız kurumlarla imzaladığımız gizlilik sözleşmeleri gereğince, biz de çalıştığımız kurumlar da bu araştırmalara dair kamuoyuyla bilgi, bulgu veya sonuç paylaşmamaktadır. Ayrıca, sadece bu illerde gerçekleştirilen araştırmalar, metodun doğası gereği tüm Türkiye’yi temsil etmemektedir.

"BU SORUN BİR ARİTMETİK SORUNUDUR"

Karşı karşıya olduğumuz mesele araştırma şirketlerinden, şirketlerin maharetlerinden ve araştırma tekniğinden bağımsız olarak aritmetik sorunudur.

"YEREL SEÇİMLERE DAİR BİR ANKET AÇIKLAMASI YAPMAYACAĞIZ"

Bu nedenlerle ilk kez seçimden önceki Perşembe günü önümüzdeki yerel seçimlere dair bir açıklama yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 23:54
  1. Yerel seçim
  2. ANKET
  3. ittifak
  4. konda
  5. Partiler
  6. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Depremlerin ardından eğitime 2 gün ara verildi
    1. Depremlerin ardından eğitime 2 gün ara..
    2. "PKK ile iltisaklı adaylar belediye..
    3. Yıldırım’dan Ümraniyelilere buz pisti..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli..
    5. Dışişleri Bakanlığından ABD’nin Golan..
    6. Altun'dan A Milli Futbol Takımı'na..
    7. "İŞİD’in yenilgisinden itibar kazanmak..
    8. Kanada da ABD'nin Golan kararını..
    9. Kavgada bıçaklanan Afganistanlı genç..
    10. Şenol Güneş'i 'araba' sorusu kızdırdı!
    11. Dışişleri Bakanlığı: "ABD yönetiminin..
    12. Dışişleri Bakanlığından Golan Tepeleri..
    13. CHP'den ABD'nin Golan Tepeleri..
    14. Jeffrey'den "Suriye'de güvenli bölge"..
    15. Cezayir'de gösterilere katılan..
    16. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mart 2019
    17. Şenol Güneş: "Yanlışlarımızı görürsek..
    18. Bakan Pakdemirli: "8 milyar 777 milyon..
    19. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay esnafla..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!
    CHP'nin tartışılan İzmir adayı Tunç Soyer mason çıktı!