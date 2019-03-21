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Konak’ta tapu sevinci sürüyor

İzmir’in Gültepe semtinde yer alan ve halk arasında ’Çıtak Arazisi’ olarak anılan bölgede yaşayan gecekondu sahiplerine tapuları verilmeye devam ediyor.

21 Mart 2019 Perşembe 11:16
Konak’ta tapu sevinci sürüyor

İzmir’in Gültepe semtinde yer alan ve halk arasında ’Çıtak Arazisi’ olarak anılan bölgede yaşayan gecekondu sahiplerine tapuları verilmeye devam ediyor. Konak Belediye Meclisi’nden çıkan karar doğrultusunda, mülkiyeti belediyede olan arazide yaşayanlar tapularını emlak beyan değeri üzerinden almayı sürdürüyor.


Gültepe semtinde yer alan ve halk arasında ’Çıtak Arazisi’ olarak anılan bölgede yaşayan gecekondu sahipleri, tapularına kavuşmanın sevincini yaşadı. Vatandaşlar, kendilerine bu fırsatı sunan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a ve ekibine teşekkür etti. Çıtak Arazisi’nde oturup tapu alanlar, birçok komşusunun da tapu için başvurduğunu söyledi. Yıllarca kaçak oturdukları gecekondularında hep yıkılma korkusu yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, "Şükürler olsun tapumuza kavuştuk, artık içimiz rahat" diyerek sevinçlerini dile getirdi.


Tapusunu alanlara hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Pekdaş, sunulan bu fırsatı diğer gecekondu sahiplerinin de kaçırmamasını önerdi. Pekdaş, "İmar Barışı’na başvurup arsa almak isteyenlere piyasa rayiç değeri üzerinden faiz işletilerek satış yapılıyor. Biz ise emlak beyan değeri üzerinden faizsiz, dört yılda taksitle ödeme imkanıyla tapularını veriyoruz. Böyle bir satış imkanı yok. Bu bir tapu satışı değil, tapuları sahiplerine kavuşturuyoruz" diye konuştu.


Bölgenin 40 yıllık tapu sorununu çözdüklerini dile getiren Pekdaş, "1987 yılından önce imar affına müracaatı olanlara tapularını hemen veriyoruz. Emlak Kamulaştırma Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız her türlü bilgilendirmeyi yapmaya hazır. Hemşehrilerimiz bu fırsatı kaçırmasınlar. Tapularına bir an önce kavuşsunlar" dedi.


Konak Belediye Meclisi’nde alınan kararla, mülkiyeti belediyeye ait olan Çıtak Arazisi’nde yaşayan gecekondu sahiplerine tapuları emlak beyan değeri üzerinden faizsiz, dört yılda eşit taksitler halinde ödemek koşuluyla veriliyor. Bu fırsattan 1984 yılında çıkarılan imar affı kapsamında, 1987 yılına kadar başvuru yapanlara tapularını veriliyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:16
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