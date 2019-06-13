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Konak’ta Çevre Koruma Haftası şenlikle kutlandı

İzmir’de Konak Belediyesi, Çankaya Mahallesi’nde Behçet Uz Parkı’nda Çevre Koruma Haftası nedeniyle minikler için ‘Temiz Çevre Şenliği’ düzenledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:37
Konak’ta Çevre Koruma Haftası şenlikle kutlandı

İzmir’de Konak Belediyesi, Çankaya Mahallesi’nde Behçet Uz Parkı’nda Çevre Koruma Haftası nedeniyle minikler için ‘Temiz Çevre Şenliği’ düzenledi. Sabah saatlerinde Konak Belediyesi Başkan Vekili Şamil Sinan Ay’ın katılımıyla başlayan şenlik gün boyu sürdü.


Çankaya Mahallesi’nde Behçet Uz Parkı’nda, Çevre Koruma Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. Parkta, Konak Belediyesi’nin iş birliği yaptığı geri dönüşüm firmalarının atıkların ayrıştırılmasına yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla ayrı ayrı atık kutularının yer aldığı alanlar miniklerin dikkatini çekti. Kağıt, cam, metal, plastik ve ahşabın geri dönüşümü olabilen atıklar olduğunu belirten yetkililer, evlerde de çöplerin ayrıştırılabileceğini ve böylece hem çevre kirliliğin önüne hem de israfın önlenmesine evlerden başlanabileceğini söyledi. Yetkililer; atık pil, bitkisel atık yağ, tıbbi atık, tehlikeli ve elektronik atıkların da çöplere atılmaması gerektiğini belirtti. Hem çocukları hem de velileri ‘sıfır atık’ konusunda çocukları bilinçlendirmek amacıyla içinde Karaçam ve Kırçiçeği tohumu, boyama ve hikaye kitabı, rozet, atık pil kutusu ve atıkların sınıflandırılmasıyla ilgili bilgilendirici broşürlerin bulunduğu çantalar hediye edildi.


Bir başka stant da ise çocuklar çevreyi koruma ve temiz tutma ile ilgili düşüncelerini belediye yetkililerine mektup yazarak dile getirdi. Çocuklar mektuplarında en çok; yerlere çöp atılmamasını ve özellikle ormanlık alanlara yangın çıkartacak atıkların atılmamasını istedi.


‘Temiz Çevre Şenliği’ kapsamında miniklerin eğlenceli anlar geçirmesi için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüz boyama, atık toplama yarışı, Hacivat-Karagöz kukla yapım etkinliklerinin yanı sıra şişme balon oyun alanındaki zıplama yarışmasında minikler gün boyu eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:37
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