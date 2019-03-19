Konak’ta Çanakkale Zaferi’ne özel sergi

Konak Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılını ‘18 Mart Çanakkale Zaferi / Etten Duvar’ isimli duygu dolu muhteşem bir sergi ile kutladı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Sanat Galerisinde gerçekleştirilen serginin açılışına Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, serginin koleksiyoneri Cem Üsküp ve Küratör Prof. Dr. Engin Berber ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Prof. Dr. Engin Berber çok anlamlı bir günde çok değerli bir sergi açtıklarını ve 104 yıl önce Türk Boğazları’nda hem Türk hem de dünya tarihi açıcısından çok önemli bir gelişme yaşandığını ifade ederek, Çanakkale Savaşı’nın nedenlerine değindi. Berber, “Başlangıçta deniz harekatı olarak başlamıştır. Dünyanın o güne kadar gördüğü en güçlü birleşik donanmalarının savaş gemileri ile Çanakkale’deki kıyı topçusuna karşı giriştiği bir harptir. Deniz yoluyla Çanakkale’yi geçemeyeceğini anlayan itilaf devletleri bu kez amfibi hareketle boğazları açmaya çalışmıştır. Çanakkale, Milli Mücadele’nin fitilini ateşleyen direnişin ruhudur. O dönemde Albay Mustafa Kemal figürünün askeri deha olarak ortaya çıkışıdır. Bu halkın en zor koşullarda neler yapabileceğinin kanıtıdır Çanakkale. Osmanlı o güne kadar uzak Galiçya gibi diyarlarda savaşmıştır ancak bu kez savaş ülkenin başketine kadar gelmiştir. Çanakkale’de yapılan bir öz savunmadır” dedi.

"Hektor’un öcünü aldık"

Başkan Sema Pekdaş da Çanakkale’nin direniş ruhu ve onurlu bir millet olarak yaşama iradesinin verildiği bir zafer olduğunu belirterek, Çanakkale’nin 15 Mayıs’ta ilk kurşunun atılmasına ve 19 Mayıs 1919 Mayıs’ta Milli Mücadele’nin başlaması için Atatürk ve arkadaşlarının Anadolu’ya çıkmasına neden olduğunu söyledi. Pekdaş, ’İlk Kurşun’un 100’üncü yılının İzmir’de coşkuyla kutlanacak olmasının, onurlu bir tarihe sahip olmak nedeniyle herkes tarafından bu tarihin içselleştirilmesi gerektiğini ve 15 Mayıs’ta açılacak büyük sergi öncesinde Çanakkale Zaferi’ni kutlamak amacıyla bu sergiyi açtıklarını belirtti. Pekdaş, “Çanakkale Savaşı bir lider ortaya çıkarmıştır. Bu lider tarih, felsefe, edebiyat, matematik biliyor. Savaştan sonra; ‘Hektor’un öcünü aldım’ dediği rivayet edilir. Ben bu sözü söylediğine inanıyorum. Anadolu topraklarındaki bağımsızlık ruhunun, onurlu yaşama iradesini bu sözle de ifade etmiştir. Anzak askerleri için de onların ailelerine ‘çocuklarınız bizim topraklarımıza emanet’ diyebilmiş bir liderdir. Düşmanlıkların sürekli olmadığını, savaşların onuru kurtarmak için yapılması gerektiğini hep vurgulamıştır. Düşmanları, savaştığı insanlar tarafından Nobel’e aday gösterilen, savaştığı Anzak askerleri için ‘bizim evladımızdır’ diyen yüce gönüllü devlet adamıdır Atatürk. Bizim yüce gönüllü devlet adamlarına hasret olduğumuz bu dönemde Onun yüce gönüllülüğü de anılması gerekir” diyerek ’15 Mayıs İlk Kurşun’un 100’üncü yıl sergisine tüm İzmirlileri davet etti.

15 Mayıs İlk Kurşun Sergisi

25 Nisan 1915’te başlayan ve 9 Ocak 1916 tarihinde son bulan yapılan Türk tarihinin zafer destanı olan Çanakkale Savaşı’nda kullanılan silahların, mataraların, dürbünlerin ve o günlere dair cepheden çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi Cem Üsküp ve Engin Berber’in anlatımıyla gezen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, şanlı tarihimizin ardında bıraktığı objelerin tarihini hayranlıkla dinledi.